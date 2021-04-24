延長線千萬別捲一團？她遭嗆「不懂電」　實測竟飆155度C

延長線是民眾在家中遇到插座不夠、電源線不夠長的必備法寶，不過為了避免延長線的線路過長，有些民眾會將延長線綑綁起來並插電。近日就有名女網友提醒這種行為非常危險，卻被他人譏諷「不懂電瞎怕」，讓她相當無奈。

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這名女網友在臉書社團《爆系知識家》提到，近日她發現有民眾將家裡使用中的延長線綑綁成一團，出於善意便留言提醒「那延長線很可怕」，殊不知對方卻冷冷回了他一句「不識電原理的人比較會瞎怕」，這也讓原PO相當納悶，究竟延長線這樣綁是否有安全上的疑慮。

▲網友家中延長線「捲一團」的模樣讓不少人相當擔心。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

▲原PO善意提醒卻反遭嗆「不懂電瞎怕」。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

照片貼出後掀起大票網友討論，其中就有許多民眾出面點出危險性，「這個會導致延長線過熱」、「這跟懂不懂電路沒有關係，這是基本常識」、「可能他懂電學，但不懂熱傳學」、「學電的看到應該都會很擔心」，另外也有網友緩頰「他的電器都是耗電量低的，應該是沒問題，他那條線也是粗的。不過還是不建議這樣使用」。

那麼延長線纏繞成一圈的收納方式究竟是否有安全疑慮呢？事實上新北市消防局就曾經拍過實測影片，透過熱顯像儀觀察綑綁後的延長線，經過開啟電源7分鐘後溫度就高達150度c還散發異味，溫度上升至155度C後更產生短路火花。新北市消防局也提醒民眾使用中的電線不綑綁、不折疊，有發熱、脆化或焦味應該儘快檢查更換。（編輯：楊智傑）