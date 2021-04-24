雞腿肉一塊變黃色！內行揭「真相」 婆媽齊喊：長知識了
雞腿肉在台灣算是相當常見的食材，不過卻有網友到賣場買到一塊「泛黃」的腿肉，不禁好奇是否是變質壞掉。隨後也有內行人解答「真實成因」，更讓不少婆婆媽媽大喊「長知識了」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 19:10:42｜2021-04-24 19:12:48
原PO在臉書《Costco好市多商品經驗老實說》上發文提到，自己到美式賣場買了一盒雞腿肉，結果隔天拿出來料理時發現，有一大塊肉變成泛黃色的，且碰觸起來也不像脂肪，忍不住上網發求助。
經過一番激辯後，才有內行的雞肉攤商跳出解釋，這塊泛黃的部分為雞隻的「傷疤組織」，而傷口當初可能是位於肉的中間！所以傷好之後，因為包於肉裡面，所以才沒被發現，要不然早就被品管人員挑除。
攤商也解釋，這塊泛黃的部分還是能吃，不過「口感會變硬，有纖維的感覺」，簡單舉例就像「人如果外表曾經受傷痊癒之後！那部分的皮膚摸起來是不是比較粗糙！皮下的顏色差異就更大了」。
最後賣場方也寄信給原PO解釋「因雞肉顏色問題造成您的困擾，我們深感抱歉，後續已請相關部門加強品管作業，若僅依照片判定，較可能是雞隻打鬥內傷產生的結締組織，造成雞肉外觀及食用口感的不同」。
不少婆婆媽媽看完正確解答後，也紛紛回應「謝謝妳的提問，讓我多了一個常識」、「以前還以為是脂肪融化，原來還有另一種可能性」、「太強了，又新增一個買肉知識，謝謝你分享」。（編輯：潘毅）