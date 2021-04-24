幫曖昧男拿iPhone！螢幕「成功解鎖」GG了　一票人喊遇過

隨著人手一機的時代來臨，有些戀愛中的人會透過檢查另一半的手機來確認是否有出軌跡象，而查看彼此手機也成為某些情侶之間的默契。不過近日就有一名單身的女網友與曖昧對象吃飯時，因為意外以「自己的臉」解鎖了對方螢幕的臉部辨識，讓男方當下氣得去廁所改密碼，事後更疏離了她，這就讓女網友心碎求助「有人也遇過這種事嗎？我真的超冤枉」。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上分享自己的慘痛經驗，她表示自己在大學因為報告認識了對方，兩人漸漸從熟識走入曖昧階段，沒想到某次相約吃飯時，因為男同學正在付錢請她幫忙拿手機，脫下口罩的原PO卻好巧不巧解鎖了對方的螢幕，這尷尬的一刻也讓對方驚呼「妳怎麼打得開？」，重新試過一次後，原PO依舊順利解鎖了他瘩臉部辨識。

系統辨識成功讓男方相當不滿，當下結完帳後便直奔廁所，儘管原PO慌張解釋「那個密碼不是我用的」，對方卻一反先前熱情的態度，冷漠回應「哦，反正我換密碼了」，接著更開始疏離原PO，想打電話、傳訊息解釋只換來不讀不回的冷淡反應。

▲對方的冷漠回應讓原ＰＯ相當心寒。（圖／翻攝自《Dcard》）

這也讓原PO不禁為自己可能的戀情哀悼，更委屈表示「有人也遇過這種事嗎？他是I11，應該有更新過了吧？我不知道跟這個有沒有關係，反正我真的超冤枉。我也後悔當初第一次不小心打開沒有趕快跟他說，如果有講，那麼事情應該會不一樣吧？」

經歷曝光後，許多有著類似經驗的網友也出面留言回應「我也不小心解鎖過男友的手機！當下我們兩個都傻眼，可是再解一次就沒用」、「我偶爾也能打開我媽的臉部辨識」，但也有網友認為男方作法太過分，紛紛勸慰原PO「解鎖而已這樣就被敷衍對待？還好還沒在一起」、「因為這樣就不聽妳解釋還敷衍妳，這種人也算了吧」。（編輯：楊智傑）