一天只工作半小時？超爽職缺曝光　過來人揭「暗黑算法」

許多公司會在人力銀行網站上張貼職缺內容與薪資條件，吸引有意轉職的人才，其中能吸引求職者關注的除了薪資福利外，工時也是一大重點。近日有網友在《Dcard》發文分享「史上最短時數的打工」，一整天的工時竟然只有30分鐘，這也不禁讓許多大學生議論紛紛，更有過來人分享自己做過類似的工作經驗。

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這名網友22日貼出這份「史上最短時數的打工」的徵人看板，上頭除了寫著誠徵員工外，還明示工作時段只從「18：00－18：30」，也就是只要上工半個小時就能下班，儘管看板上並未提到工作內容、薪資待遇等等，但光是30分鐘就能下班的工作，就足夠掀起網友熱議。

▲原PO發現這張「30分鐘」打工的徵人看板。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中就有不少民眾逗趣表示「我做過最短的時數是2小時，同事都說這不是打工是來郊遊」、「基本時薪160，下班領80」、「工作附員工用餐時間30分鐘，帶便當過去吃，吃完下班」，不過也有網友懷疑「30分鐘這尷尬的時間，我覺得沒有爽到哪裡去」、「我們上班是責任制的喔，下班前沒做完要做完才能走唷」、「搞不好做黑的」。

而這類只需半小時的打工內容究竟為何，許多曾在學生時期應徵過的打工族就出面舉例，「認真回，幫忙收攤的吧，之前學校附近果汁攤也有在徵這種的」、「還好吧，高中生放學加減賺還不錯」、「這種很看老闆，可能需要提早到又不能準時走，等於40分鐘領半小時薪！然後要看是打烊還是尖峰時間缺人，打烊多為責任制用完就走，尖峰時期那就是老闆單純想省錢」。（編輯：楊智傑）