啥工作免加班能月薪4萬？網悲曝「現況」：罕見到不行

▲有網友好奇，有哪些工作「月薪四萬多的工作又不需要常態加班」？沒想到問題一出也立刻有不少網友感慨分享現況。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友好奇，有哪些工作「月薪四萬多的工作又不需要常態加班」？沒想到問題一出也立刻有不少網友感慨分享現況。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 00:05:21

擁有一份穩定高薪的工作絕對是受薪階級的共同目標。因此就有網友好奇，有哪些工作「月薪四萬多的工作又不需要常態加班」？沒想到問題一出也立刻有不少網友感慨分享現況，並坦言「真的罕見到不行」。

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原PO於PTT論壇上發文提到，自己目前從事傳統產業，但是要一直加班，才有機會破4萬月薪，而老闆也不肯調薪，也讓他萌生離職之意。他也開始好奇「如果想找一個月薪四萬多的工作，週休二日(六日休假) 平常不會太常加班，可以找什麼工作？」

▲多數網友認為不用加班就能破4萬月薪的工作，在目前相當罕見。（圖／翻攝PTT）
▲多數網友認為不用加班就能破4萬月薪的工作，在目前相當罕見。（圖／翻攝PTT）
沒想到問題曝光後，立刻有不少網友感慨「除非有特殊專長，不然想要正常上下班月薪四萬很難」、「不加班不可能吧」、「想在私人公司出頭天，除非是菁英不然想都不用想普通人就是高普考、公股行庫、國營事業，這幾個選一個就對了」、「如果你願意捨棄周休二日，那麼要領4萬以上，確實不難」。

不過也有人提出不同見解，「公務員，高考實領有4萬多，但人力精簡，所以通常都要加班」、「銀行行員真的有週休二日，就四萬多的」、「國營職員第一年就有了，而且電機類缺超多」、「科技業也有很多，我週休二日不加班，一個月也超過五萬了」。（編輯：潘毅）

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