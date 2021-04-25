大媽花21萬買股忘記密碼！13年後衝銀行腿軟：漲破一百倍
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，大陸就有名女子在2008年時花費5萬元（約21.6萬元新台幣）購買一支股票，之後搬去國外後就忘記密碼，近期才有空回到證券行辦理，卻意外發現持有股票漲到市值500多萬元（約2160萬元新台幣），讓她當場嚇到腿軟。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 10:37:06
綜合陸媒報導，國信證券大連金馬路營業部表示，大連有名女子長年在國外生活，早已忘記當初帳戶的密碼，直到近日才有空回國，因此決定到證券行辦理，沒想到在更換密碼時，自己在2008年花5萬元買的一支股票，竟然漲到500多萬元，讓她當場嚇到腿軟，還需要一旁的女行員幫忙扶著。
陸媒查看了相關數據證實，女子購買的股票是長春高新，2008時股價為7.14元人民幣（約31元新台幣），而今年4月23日股價為480.17人民幣（約2073元新台幣）。
許多網友看完也相當驚訝，「2008年的5萬也不是小錢啊」、「這就是長期持有的重要性」、「一秒致富！」、「大媽上輩子、這輩子肯定做了不少好人好事」、「大媽這個操作，巴菲特看到都自愧不如」、「倖存者偏差，類似中彩票，只有恭喜她了」、「我每次都是低賣高買QQ」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：許智超）