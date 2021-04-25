大媽花21萬買股忘記密碼！13年後衝銀行腿軟：漲破一百倍

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▲女子看到持有的股票大漲100倍，當場嚇到腿軟。（圖／翻攝自《21世紀經濟》 ）

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。