9年級生什麼都有過超爽？眾人狠揭「殘酷真相」：蠻衰的

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▲每個年級出生的人所面臨的環境不同，你喜歡自己出生的年代嗎？（示意圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 10:55:15｜2021-04-25 10:55:23

隨著世代的變遷，每個不同年級出生的人都有不同的心酸點，有些經歷過戒嚴時期，有些則是一出生什麼都有，例如九年級生。而近日，就有網友討論「七、八年級生的人會覺得九年級生過得太爽嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「以前7、8年級都被老一輩的嘴說草莓族，阿最近9年級，有些一出生就摸平板、手機，國小拿手機，很多是家中的獨生子女，7、8年級生會覺得現在小孩過太爽嗎? 然後跟自己的長輩一樣在那邊說『我們以前吼...現在小孩真的過太爽』等等的，真的有這樣傳承嗎？」

▲網友表示9年級生出生後，什麼都有，科技也發達到不行，討論大家對於9年級生的看法。（示意圖／取自unsplash）
▲網友表示9年級生出生後，什麼都有，科技也發達到不行，討論大家對於9年級生的看法。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「覺得九年級生現在反而沒什麼童年＝＝」、「九年級生沒童年是真的，科技發達，都沒在跟鄰居玩」、「現在小孩沒東西玩，也沒鄰居小孩，真的都在玩科技產品」、「論童年7年級是最爽的，就是先甘後苦現在才一堆人哀」、「說起來七年級生現在過最爽吧，該買的房都買了，九年級生以後有得受了」。

另外，也有不少人點出「九年級生我覺得屬於先甘後苦的...一出生什麼都有，但到出社會發現低薪、房子買不起，殘酷現實」、「不會覺得欸，九年級生資源都被佔住，同樣畢業，九年級要多付幾百萬頭期款才能買房」、「未來9年級面臨的挑戰會比78年級還要艱困，他們真的是先甘後苦的代表」、「九年級生過太爽是假象吧....未來的薪水房價等等，長大後就應該覺得蠻衰的」。（編輯：張嘉哲）

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