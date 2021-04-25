高雄美食吃起來！愛河艸食祭、鹹酥雞嘉年華滿足挑剔味蕾

高雄市政府觀光局24日舉辦兩場大型美食活動「鹹酥雞嘉年華」、「愛河艸食祭」，一葷一素滿足民眾所有挑剔的味蕾，在遵守中央相關活動疫情規範下，兩地共吸引約6萬名的市民朋友及遊客特地出門大吃特吃。局長周玲妏說，今（25）日還有一天「愛河艸食祭」活動，歡迎全國各地民眾來高雄享受各種特色蔬食料理。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「愛河艸食祭」主題市集在愛河河西路園道盛大舉辦，集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作。（圖／高市府觀光局提供）

× ▲「愛河艸食祭」主題市集在愛河河西路園道盛大舉辦，集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局局長周玲妏表示，此次由觀光局聯合農業局、衛生局及經發局等，共同舉辦高雄鹹酥雞嘉年華，由市長陳其邁熱鬧揭開序幕，近30家的鹹酥雞名店酥炸多樣食材，年糕、龍蝦、牛排都能炸，甚至吸引宅神朱學恒南下品嚐，人潮滿滿，也為商家帶來豐厚的錢潮，許多攤商補貨多次，仍不足應付民眾對美食的渴望。





▲「愛河艸食祭」主題市集推出期間限定菜單，造型時尚又美味的蔬食料理。（圖／高市府觀光局提供）