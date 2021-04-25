高雄美食吃起來！愛河艸食祭、鹹酥雞嘉年華滿足挑剔味蕾

▲高雄鹹酥雞嘉年華由市長陳其邁熱鬧揭開序幕，近30家的鹹酥雞名店齊聚一堂。（圖／高市府觀光局提供）
▲高雄鹹酥雞嘉年華由市長陳其邁熱鬧揭開序幕，近30家的鹹酥雞名店齊聚一堂。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-25 10:59:42

高雄市政府觀光局24日舉辦兩場大型美食活動「鹹酥雞嘉年華」、「愛河艸食祭」，一葷一素滿足民眾所有挑剔的味蕾，在遵守中央相關活動疫情規範下，兩地共吸引約6萬名的市民朋友及遊客特地出門大吃特吃。局長周玲妏說，今（25）日還有一天「愛河艸食祭」活動，歡迎全國各地民眾來高雄享受各種特色蔬食料理。

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▲「愛河艸食祭」主題市集在愛河河西路園道盛大舉辦，集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作。（圖／高市府觀光局提供）
▲「愛河艸食祭」主題市集在愛河河西路園道盛大舉辦，集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作。（圖／高市府觀光局提供）
「邪惡的誘惑」國民美食鹽酥雞嘉年華各方炸物高手達人齊聚一堂，食物香氣四逸，吸引近2萬市民朋友參與；另一場則是以時尚潮流結合蔬食的「艸食祭-游牧食草」於愛河河西路園道，集結北中南各大知名美食品牌共襄盛舉，活動首日吸引近4萬喜愛艸食的潮男靚女。

高市府觀光局局長周玲妏表示，此次由觀光局聯合農業局、衛生局及經發局等，共同舉辦高雄鹹酥雞嘉年華，由市長陳其邁熱鬧揭開序幕，近30家的鹹酥雞名店酥炸多樣食材，年糕、龍蝦、牛排都能炸，甚至吸引宅神朱學恒南下品嚐，人潮滿滿，也為商家帶來豐厚的錢潮，許多攤商補貨多次，仍不足應付民眾對美食的渴望。

▲「愛河艸食祭」主題市集推出期間限定菜單，造型時尚又美味的蔬食料理。（圖／高市府觀光局提供）
▲「愛河艸食祭」主題市集推出期間限定菜單，造型時尚又美味的蔬食料理。（圖／高市府觀光局提供）
「愛河艸食祭」主題市集4月24至25日在愛河河西路園道盛大舉辦。此次集結北中南超過100家餐飲品牌、40台餐車及30家質感手作，推出期間限定菜單，造型時尚又美味的蔬食料理。接著觀光局將推出下一場鍋物嘉年華，請大家拭目以待，另外接下來將舉辦幾場的美食活動，交給市民及遊客們來決定，上網投票支持心目中一定要吃到的高雄美食，還可抽精美贈品。

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