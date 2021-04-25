生日跑餐廳慶生遇前夫！她裝不熟跑櫃檯結帳 結局超暖心
若是遇到不歡而散的前任該怎麼做？大陸近日就有女子在生日時，老公帶她去一家餐廳吃飯，結果其中一位員工竟然是她前夫，整頓飯因此吃得很忐忑，甚至還催促老公吃快一點，但沒想到結帳時看到一張紙條，卻讓她相當感動。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 12:32:30
根據網易新聞《五月談感情》專欄報導，大陸有一名女子筱歡（化名）曾經有過一段婚姻，由於前夫從小過得很辛苦，金錢對他的誘惑很大，甚至利用違法的管道賺錢，不過卻因此賠光家中全部的錢，這也讓筱歡受不了提出離婚。
離婚後，筱歡深怕前夫來找她，於是跑到另外一個城市，直到前夫的名字上了新聞，因為做了不合法的事被判刑8年，才讓她鬆了一口氣。3年後筱歡又再婚了，對方並不介意她的過去，兩人的生活也十分幸福，某年筱歡生日時，老公帶她到一家餐廳慶祝，沒想到竟然看到前夫在那家餐廳打工。
雖然筱歡當時故意裝作不認識，但還是被前夫看到了，讓她這頓生日餐瞬間吃得很忐忑，甚至不斷催促老公吃快一點。等到兩人快吃完時，老公剛好出去接了一通電話，於是筱歡就趕緊跑去結帳，想不到服務生卻說已經有人付過了，並拿了一張紙條給她。
筱歡打開紙條一看竟是前夫的字跡，上頭寫著「我一年前就出來了，決定重新開始，現在的日子很滿足，今天是妳的生日，祝妳生日快樂，這頓飯是我欠妳的，要幸福喔」，這讓筱歡相當感動，也忍不住說「我心情無比輕鬆，總覺得放下一顆大石頭，希望他也能夠幸福」。（編輯：許智超）