趕高鐵跑超商隨手夾地瓜！上車秒愣　店員尷尬：別整我們

▲營養師高敏敏分享，地瓜有許多種類，營養素也各有千秋，她更曝光了「冰心地瓜」是膳食纖維含量冠軍，非常推薦給想要順暢、增加飽足感的網友們。（示意圖／取自 pixabay ）
▲網友分享自己因為趕高鐵，跑到超商去買了一個地瓜，沒想到打開卻讓他非常傻眼。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 12:28:15

常常我們搭高鐵或者台鐵的時候，手持車票刷進站時，都會有超商提供旅客買一些食物以及飲品，讓趕車的人不會餓著肚子。不過，近日就有網友分享自己趕車的有趣故事，指出自己因為趕車跑到超商去買地瓜，沒想到一上車打開卻超尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在「路上觀察學院」貼文指出「我又來了.....我真的不知道我什麼時候才能擺脫蠢....為了趕高鐵，肚子很餓，匆忙的到超商夾了一個地瓜，結果上車之後打開，X！打開竟然夾到石頭＝＝」只見貼出的照片中，除了地瓜之外，還有超商台上用來燜烤地瓜的石頭，讓原PO超級囧。

▲原PO因為趕時間，不慎夾到超商用來燜烤地瓜的石頭，讓她哭笑不得。（圖/路上觀察學院）
▲原PO因為趕時間，不慎夾到超商用來燜烤地瓜的石頭，讓她哭笑不得。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「這會不會太神＝＝」、「連石頭都夾到到底多趕」、「之前有個同事，每天都在收集烤地瓜的石頭，一天一天越來越多，有一天被店員小姐姐發現，奇怪...怎麼裡面的石頭越來越少」、「哭啊！難怪店內的石頭越來越少＝＝」、「原來就是你們夾走，我想說石頭怎麼越來越少」、「上次店長也問我為何石頭一直少...原來是你們夾走啊QQ」、「各位別再整我們了啊...請夾地瓜不要夾石頭QQ」

另外，也有不少苦主表示「我也是打開才發現我夾到＝＝」、「地瓜秤重的啊...一次想說怎那麼貴，打開發現夾到石頭」、「超商地瓜是秤重的....上次也是夾到石頭就比較貴」、「石頭比地瓜還貴＝＝曾經夾過...」、「我媽也夾過石頭，直接傻眼」。（編輯：張嘉哲）

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