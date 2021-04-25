影／興國所提告員警 詹慧玲：兩次感受猶如天堂與地獄！
遭到中壢分局員警盤查上銬的女老師詹慧玲今（25）日一早9點到中壢興國派出所對當初盤查她的員警提告，現場也有許多支持她的朋友前來為她打氣。完成提告手續步出派出所時她對媒體表示，這次來到同樣的派出所，感受卻有如天堂和地獄的差別。她同時希望警方公布後半段的蒐證錄影畫面，指中壢警方不應該只公布對警方有利的部分而隱匿後半段她遭到壓制上銬的影像。
記者李春台/桃園報導
2021-04-25 12:25:19｜2021-04-25 13:07:36
詹慧玲上午9點來到中壢興國派出所，對當初盤查她的員警提出告訴，並表示事件發生之後有許多朋友都很關懷支持她，今天來提告是希望給支持她的朋友一個事件的結果。會到興國所提告，詹慧玲說，「希望從哪裡跌倒，就在在哪裡站起來」。
經過這次警察不當盤查事件，媒體問到她未來是否會對警察執法產生疑問？「不對的事情就是不對，有人身攻擊、有歧視、有偏見，我是很敏感的，我會知道。」詹慧玲說，「我不會因此而對警察有任何偏見」。詹並強調，今天對當初對她盤查的員警提告，但保留對中壢分局分局長及其他員警的追訴權。
詹慧玲完成報案程序步出派出所時對媒體表示，同一個派出所但今天給她的感受截然不同，宛如天堂與地獄的差別，上次被帶到這個派出所來是被壓制上銬後，被帶到這裡來；這次則被帶到一間豪華辦公室接待，全程接觸的員警都畢恭畢敬對她讓她感受強烈的對比。
詹慧玲並呼籲警方應該要公布全程的蒐證影片，而不該只公布前半段警方指她污辱警察的部分，後半段她手機被搶走、被追趕阻擋在路上壓制上銬的部分，詹慧玲說，「如果你可以公開，就公開全部」。
中壢分局隨後發出新聞稿表示，詹女士為維護本身的權益至本分局興國派出所提告，派出所依規定受理，全案移請桃園地檢署偵辦，本分局全力配合地檢署調查。