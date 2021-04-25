不能出國受不了！他曬日本超商「飯糰牆」　吸千人共鳴

▲一名女網友過年時去超商買了一瓶要價1980元的洋酒，豈料回家一開竟然「慘被調包」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲疫情持續肆虐，國人仍舊不敢出國旅遊，就有網友回憶起日本超商的照片，引發共鳴。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 12:51:18

疫情肆虐的現在，國人都不能出國遊玩，而在疫情爆發以前，「日本」是許多人非常熱愛去的國家之一，根據資料顯示，台灣曾經創下一年有482.6萬人到日本旅遊的紀錄。而近日，就有網友開始懷念出國遊玩的點滴，曬出一張「日本超市」的照片，結果貼文引爆共鳴。

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原PO在Dcard貼文指出「真的很懷念日本超商的食物」只見貼出的照片，整面的冰櫃兩大片塞滿三角飯糰，光是要仔細看有哪些口味就讓人頭昏眼花，且明顯看起來，口味選擇比台灣超商多出非常多。

▲網友回憶疫情前去日本遊玩的超商照，引發不少共鳴。（圖/Dcard）
▲網友回憶疫情前去日本遊玩的超商照，引發不少共鳴。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝回飯店必去逛超市或超商」、「日本超商真的很神，回飯店必去買宵夜」、「立頓啦！一定要買」、「每次去日本最期待的就是，回飯店前去超商搜刮宵夜」、「好懷念明治牛奶跟立頓喔」、「日本的鹽飯糰真的很好吃」、「還有熟食區的炸雞啊，超好吃的」、「不能出國真的很難受」。

不過，也有網友認為「日本超商東西賣很貴＝＝」、「台灣微波食品明明甩日本至少10條街，真的憑良心啦，他們光御飯糰的米飯就沒台灣好吃」、「身在香港的我反而想念台灣超商，三不五時就推出地的各種聯名新品」。（編輯：張嘉哲）

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