半夜騎腳踏車被追！大叔後方猛喊「你別跑」　真相超暖心

▲你認為為何台人不能像日人一樣常騎腳踏車或走路呢？（圖／取自 pixabay ）
▲網友分享自己半夜騎腳踏車時，突然有大叔一直叫他「不要跑」，讓他嚇得猛加速。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-25 15:20:47｜2021-04-25 15:20:54

如果在路上遇到陌生人叫你「不要跑」，你的下意識的反應會是如何？近日，就有網友分享自己深夜的時候出外騎單車，結果聽到一位大叔追著自己跑，還說「你別跑！你別跑！」讓他嚇得加快速度，但隨後仍然被抓到，其結局卻讓他慶幸「被救了一命」，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「今天凌晨趁著月色正好，跑到微風信義那邊夜騎單車，一邊騎車一邊唱歌，結果唱得正高興，突然一個聲音大喊『你別跑』！因為四周都蠻黑的，不知道是從哪個方向傳來，很怕是附近夜店跑出來的流氓，我直接加速往前衝」。

「結果那個聲音越來越近，還一直喊『你別跑！你別跑』，瞬間我的車屁股還是被拉住，心想奮力一搏，大不了跟他來個正面對決，結果回頭一看，是個大叔，看穿搭是一個工人，他這才告訴我，原來是他們在旁邊施工，路上有鋪電線，怕我沒注意騎過去會噴飛，發生意外，隔天早上經過現場時拍了照片，地上鋪的電線已經全部包起來，可惜沒看到大叔，應該好好感謝他救我一命」。

▲原PO隔天再路過該處時，發現電線已經都被包覆起來，也非常感謝那位施工大叔的善意提醒。（圖/Dcard）
▲原PO隔天再路過該處時，發現電線已經都被包覆起來，也非常感謝那位施工大叔的善意提醒。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「施工沒有把施工地點圍起來，讓民眾隨意進出造成傷亡，是有責任的...這算是他們的工作，有一次我出車禍，是因為施工後柏油路面沒鋪好隆起，結果對方賠我一萬多」、「半夜去哪都還是要注意安全」、「我也有在晚上經過那附近，幸好沒有人叫我...嗚嗚好邊緣」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答

PK擂台

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
29%71%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀