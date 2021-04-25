半夜騎腳踏車被追！大叔後方猛喊「你別跑」 真相超暖心
如果在路上遇到陌生人叫你「不要跑」，你的下意識的反應會是如何？近日，就有網友分享自己深夜的時候出外騎單車，結果聽到一位大叔追著自己跑，還說「你別跑！你別跑！」讓他嚇得加快速度，但隨後仍然被抓到，其結局卻讓他慶幸「被救了一命」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 15:20:47｜2021-04-25 15:20:54
原PO在「Dcard」貼文指出「今天凌晨趁著月色正好，跑到微風信義那邊夜騎單車，一邊騎車一邊唱歌，結果唱得正高興，突然一個聲音大喊『你別跑』！因為四周都蠻黑的，不知道是從哪個方向傳來，很怕是附近夜店跑出來的流氓，我直接加速往前衝」。
「結果那個聲音越來越近，還一直喊『你別跑！你別跑』，瞬間我的車屁股還是被拉住，心想奮力一搏，大不了跟他來個正面對決，結果回頭一看，是個大叔，看穿搭是一個工人，他這才告訴我，原來是他們在旁邊施工，路上有鋪電線，怕我沒注意騎過去會噴飛，發生意外，隔天早上經過現場時拍了照片，地上鋪的電線已經全部包起來，可惜沒看到大叔，應該好好感謝他救我一命」。
貼文一出，網友紛紛回應「施工沒有把施工地點圍起來，讓民眾隨意進出造成傷亡，是有責任的...這算是他們的工作，有一次我出車禍，是因為施工後柏油路面沒鋪好隆起，結果對方賠我一萬多」、「半夜去哪都還是要注意安全」、「我也有在晚上經過那附近，幸好沒有人叫我...嗚嗚好邊緣」。（編輯：張嘉哲）