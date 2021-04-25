台中捷運「這一站」超冷清！當地乘客認了：榮登爐主寶座

台中捷運綠線去年風光啟用試營運，但因為發生斷軸狀況，考量乘車安全決定暫停試營運，今年3月恢復通車一個月後，於今（25）日中午12時正式營運。不過隨著啟用正式通車，民眾搶搭同時也針對中捷各站使用率進行熱烈討論，其中就有當地乘客點出有別於綠線多數車站途經台中市熱鬧區段，目前較為冷清的「九張犁站」恐怕將成為未來長年的爐主寶座。

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中捷今正式通車，其中九張犁站雖鄰近台中高鐵所在的烏日區，不過卻因為車站附近人煙稀少，根據資料統計，試營運1個月來平日進出不到200人，就連實際查詢

台中捷運官方網站

內沿線各站周邊景點，相較其餘各站五花八門的觀光景點、公共建設，九張犁站的搜尋結果卻是一片空白。

▲實際查詢台中捷運九張犁站周邊景點的結果也是一片荒涼，什麼也沒有。（圖／翻攝自台中捷運官網）

對此，有不少當地人擔心九張犁站「長年榮登爐主寶座」，不看好未來發展。不過也有乘客在臉書社團《點.台中》內曬出中捷九張犁站附近景色，發文表示有別於綠線其他車站一出站就是人口稠密的水泥叢林，九張犁站算是當中「最特別的存在」，更形容「一下車映入眼簾的是一畒良田，讓人有心曠神怡之感，個人認為這邊如能保留下來或是做成生態農場也蠻有特色的」。

▲網友拍下台中捷運九張犁站出站景色。（圖／網友授權提供）

▲中捷九張犁站外一片綠油油的景色與其他各站相當不同。（圖／網友授權提供）

討論串掀起許多在地人討論，有網友形容該站具有「一種新舊融合的美感」、「其實我還滿喜歡這站出站的感覺的」、「其實十年前的先嗇宮旁邊也是」，另外也有網友分享附近特色景點，「過了環中路高架橋台鐵南側的一片農田和傳統三合院房舍就是花甲男孩的拍攝地」、「台中市區鬧中取靜，充滿人文鄉村氣息，巡田水去工廠不用騎車，九張犁站1號出口即可抵達」。

事實上，台中捷運綠線從北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站，其中松竹、大慶、高鐵台中站可轉乘台鐵，並可在高鐵台中站轉乘高鐵，不少民眾也期待正式通車後能透過便利的接駁功能到台中觀光踩點。（編輯：楊智傑）