台灣網紅「臉畫假口罩」闖超市！印尼當局氣炸　下場GG了

新冠肺炎疫情尚未完全控制，戴口罩仍是各國強調的防疫重點，不過近日卻有名台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）為吸引關注，拍了「戴假口罩挑戰」的惡搞影片，在俄國朋友臉上畫了假的口罩後便進入印尼超市，完整影片曝光後卻掀起當地，就連印尼當局也高度關注，兩人除護照遭扣押外還有可能被驅逐出境。

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這名台灣出生，後來在美國定居的網紅林啟晨日前上傳一支影片，拍攝與友人前往印尼峇厘島當地超市買東西的經過，不過防疫當前同行友人因為沒戴口罩被警衛攔下，沒想到兩人返回車上並不是戴上口罩，而是透過彩妝顏料在女性友人臉上著色，畫了幾乎遮住半張臉的「假口罩」。

▲兩人返回車上彩繪「假口罩」。（圖／翻攝自印尼設計師IG＠Niluh Djelantik）

影片中可以發現，不少消費者在兩人成功闖入超市後也相當傻眼，紛紛詫異的看著他們的臉，林啟晨卻不以為意的朝著鏡頭笑稱「他們好像已經發現了」，影片最後結束在一名女顧客上前詢問「請問她的口罩是用畫的嗎？」。影片上傳後眾人反應完全不如他所預期，不但引起各界撻伐，還被印尼設計師Niluh Djelantik

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起來，更砲轟兩人的無知行為。

▲林啟晨拍下超市顧客的反應後仍持續在超市內閒逛。（圖／翻攝自印尼設計師IG＠Niluh Djelantik）

事實上林啟晨早在2013年就開始經營YouTube頻道，目前頻道訂閱數則高達341萬，多半以拍攝惡搞影片走紅的他，儘管在事件爆發後連忙刪除影片並公開道歉，但缺乏防疫意識的行為卻引發印尼官民共怒。根據外媒報導，印尼移民局已經證實兩人護照遭扣押，執法人員更認為兩人行為屬「蓄意挑釁」，當地法規更明定外國人若沒戴口罩將可處100萬印尼盾（約2300元台幣）罰款，再犯恐面臨驅逐出境處分。（編輯：楊智傑）