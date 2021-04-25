孩子學哪種才藝「CP值最高」？全場答案一面倒：受用至今

台中一名7歲男童放學後參加柔道訓練課程受傷導致腦部重創，目前昏迷於衛福部豐原醫院加護病房觀察中。除了引起不少家長們的高度關注外，也針對孩子們課後學習才藝該選擇哪項引發熱議，其中就有許多過來人齊指「1項」才藝CP值最高，更直呼學了後好處超多、一生受用。

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今（25）日一名網友在PTT上提到，台灣有許多家長家長原本想送小孩學習柔道是為了防身，但因為台中這名男童的意外事故，讓其中部份爸爸媽媽擔心小孩反而在訓練過程中受傷，更針對孩子們學習哪項才藝「CP值最高」進行討論，意外掀起不少熱烈回應。

▲家長希望孩子在課後有餘力學習才藝、培養興趣，學音樂、珠心算或寫程式都是熱門選擇。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

綜合文章內網友意見，其中最多人認為「學習音樂」能替孩子帶來的影響和效果往往終身受用，「鋼琴，坐在鋼琴前練琴可以培養定性」、「認真回，音樂，小孩培養音感一生受用」、「學吉他，小時候學一學到中學突然變很帥的象徵，不容易放棄」、「從幼稚園起鋼琴+書法+珠算，大一點可以把後面兩個停掉」。

另外也有許多過來人點名其他才藝，「程式吧，以現在的潮流看，但20年後吃不吃香不知道」、「現在超多小孩在樂高機器人補習班學寫程式」、「口語表達最重要」，至於孩子學習柔道是否真有風險，中華民國柔道總會就曾經強調「教學是循序漸進的，護身倒法對初學者是極為重要的，我們也早已針對國小組有另外制訂規則，特別是注重頸部力量和頭部安全，藉以更保護運動選手」。（編輯：楊智傑）