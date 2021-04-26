印象最深的台灣偶像劇？網曝心中「前三名」：滿滿回憶

台灣偶像劇經典無數，許多神劇都曾創下超高收視率，相信大家心目中都有許多名單。然而，近日就有網友好奇在PTT提問「台灣偶像劇20周年你的前三名是？」引來廣大網友回應，曝光自己心目中的前三名，讓人回憶湧上心頭。

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原PO在

PTT

女孩板表示，2001第一部偶像劇流星花園到現在 2021了，他好奇「讓大家最深刻的偶像劇是哪一部呢？大家各自前三名是個別那個呢？偶像劇也包含禮拜五晚間播出的喔！或者是TVBS那種特殊時段。」原PO接著透露，自己的前三名是《愛情合約》、《愛殺17》以及《惡作劇之吻》，隱藏想推薦《罪美麗》，不過很悶後勁很強。

▲有網友好奇在PTT提問「台灣偶像劇20周年你的前三名是？」引來廣大網友回應，曝光自己心目中的前三名，讓人回憶湧上心頭。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，而綜合網友意見，最多網友點名的偶像劇前三名為《惡作劇之吻》、《下一站幸福》以及《痞子英雄》，這三部被封為經典，其中，有網友直言「惡作劇一生推，直樹是人生第一個心動對象。」

另還有人直指「海豚灣戀人、MVP情人、王子變青蛙」、「愛殺17一票」、「小資女孩吧，史特龍好笑到我現在還記著」、「犀利人妻」、「薰衣草！從此愛上真的薰衣草」、「薔薇之戀、西街少年、貧窮貴公子」、「惡魔在身邊、雪天使、千金百分百」、「《放羊的星星》當然有啊！」「薰衣草、天下無雙、求婚事務所」、「千金百分百！那時候蕭亞軒的歌很紅！」「終極一班、終極三國、終極一家」、「我很喜歡戰神，仔仔演技開竅之作」。（編輯：許苡晴）