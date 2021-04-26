糖醋排骨怎做才好吃？學會「5步」色香味俱全：白飯配3碗

「糖醋排骨」口感酸酸甜甜的，最常出現在各類宴席中，不僅深受大人喜愛，小孩子也非常愛吃。不過，你知道糖醋排骨要怎麼做才入味好吃嗎？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「神級5步驟」，照著這些步驟做，便能做出色香味俱全又非常下飯的糖醋排骨囉！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，要準備的食材包括：排骨500克、蒜米3粒、生薑1個，以及適量的鹽、淡醬油、白糖、與陳醋，接著便可開始進行料理步驟，其一「處理好排骨」，把買回來已切好的排骨過清水將血水和雜質洗乾淨，起鍋加入足量冷水，放入排骨開大火燒水沸開，焯水2分鐘左右。其二「將焯好水的排骨瀝乾」，把焯水好的排骨倒出來，過清水再沖洗多次，把排骨表面的浮末全部沖洗乾淨，瀝乾水分備用。

其三「油炸排骨」，重新起鍋，加入足量的菜籽油，開火燒至6成左右的油溫時，倒入焯水好的排骨，調至中火慢炸2分鐘左右，把排骨炸至兩面微微發黃時，即可撈出瀝乾油分備用。其四「炒排骨」，重新起鍋加入少許油，倒入3勺白糖小火慢炒，一直炒到白糖完全熔化變成棗紅色時，倒入已炸好的排骨快速翻炒均勻，讓糖色完全包住排骨即可。

▲糖醋排骨。（圖／取自pixabay）

最後一步則要進行「燜排骨」的動作，炒好上色的排骨，加入切好的蒜米和生薑片翻炒均勻，加入適量鹽、2勺淡醬油、1勺陳醋，翻炒均勻增香解油膩，倒入足量的開水，開大火燒開後調小火燜30分左右，時間到再加入3勺陳醋翻炒均勻增加酸度，開大火待收汁濃稠時，即可出鍋裝盤上桌，

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，糖醋排骨看起來簡單易學，但是真正烹調好這道菜，還需要有一定的烹調經驗。比如說有人喜歡排骨直接下鍋炒，然後再加入白糖等調料進燜燒，這樣上桌也比較快一些，但是排骨肉質就沒有那麼好的口感了，他也提醒大家，排骨最好下油鍋炸過再炒，如此一來肉質才會更緊緻細膩，口感更好。（編輯：許苡晴）



