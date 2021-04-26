台灣秋刀魚漁場靠近福島　漁業署：朝逐批採樣檢測規劃

秋刀魚季5月展開　漁業署祭3措施補充人力
▲台灣秋刀魚漁場靠近日本福島，漁業署長張致盛表示，會盡量做到逐批採檢。（圖／NOWnews資料照）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-26 11:25:43｜2021-04-26 11:31:22

日本政府決議2年後將稀釋過的福島核廢水排入太平洋，台灣漁業恐受到嚴重衝擊，民進黨立委張宏陸今（26）日在立法院質詢時，詢問日本開始排放核廢水後，屆時像秋刀魚這種漁場靠近福島的漁獲如何採檢，漁業署長張致盛表示，會視海流情形，朝逐批採樣檢測的方向做，「會盡量做到逐批，目前都在規劃中。」

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立法院內政委員會26日排定海委會、原能會、經濟部等相關單位針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告，並備質詢。

張宏陸質詢時提到即便政府拿出多項數據，強調情況在可控、安全的範圍內，但民眾就是無法安心，等到日本開始排放核廢水，民眾可能無法安心吃海鮮。張致盛表示洋流主要會先經過東日本、再到美國，台灣的影響相對來說是比較小的，但有些台灣有些漁獲是在日本外海，相關數據也應該讓民眾了解。

張宏陸追問，台灣秋刀漁場是否就在日本福島附近？張致盛表示，秋刀魚場跟福島距離約四百海哩、720公里以上，現在已盤點出所有可能受影響的魚種，進行相關監測。

張宏陸追問，未來所有靠近日本的漁獲是採逐批採檢還是抽檢，張致盛表示，會視海流情形朝逐批採樣檢測方向做，會盡量做到逐批，但不可能每條魚都採樣，相關措施都在規劃中。

張宏陸進一步要求，等到日本排放核廢水後，是否能針對像秋刀魚這種，捕抓地點離日本比較近的魚種進行逐批抽檢？張致盛說，過去都是大批抽檢，每年約抽檢50次，未來會增加密度，盡量做到逐批檢測。

對於日本開始排放核廢水後，若造成海洋污染，台灣是否有向日本求償的機會，張致盛則說，包括透過外交途徑跟日本交涉，甚至赴日本進行訴訟，替漁民求償，「我們來努力。」

國民黨立委吳怡玎質詢時也提到，針對日本將排放核廢水的決定，韓國研議向國際法庭提出申訴，我方有什麼準備？台日關係協會秘書長郭仲熙回應，會持續向日方溝通，但因台灣不是聯合國成員，循國際法庭途徑有困難，至於聯合國海洋法公約恐也不適用，郭仲熙說，「我們可以要求日方尊重聯合國海洋法公約。」

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