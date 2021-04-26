泡麵霸主現在是誰？全場狂指「2款」內行才知：都買整箱

▲飢腸轆轆的時刻，來一碗香噴噴的泡麵，那真的是非常銷魂。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲台灣泡麵款式、品牌多樣，就有網友好奇詢問「現在泡麵霸主是哪一款？」而引來許多老饕曝光心目中的答案。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 11:32:45

台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。對此，就有網友好奇詢問「現在泡麵霸主是哪一款？」而引來許多老饕曝光心目中的答案。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示已有多年沒有吃泡麵了，某天突然想回味一下，「小時候比較常吃維力炸醬麵跟肉骨茶麵，經過了那麼多年，現在市面上泡麵越來越多樣」。這就讓他好奇發問，「不知道現在泡麵霸主是哪一款最夯呢？想問問大家意見」。

▲原PO好奇詢問「現在泡麵霸主是哪一款？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇詢問「現在泡麵霸主是哪一款？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中不少人都點名「辛拉麵」，「家裡會買整箱的只有辛拉麵」、「比較不會膩的話，出前一丁的黑蒜油跟用煮的辛拉麵吧」、「十塊錢的辛拉麵」、「麵體還是韓國屌打」；此外，還有老饕提及「夜店炒麵」，「推夜店炒麵的是內行人」、「夜店炒麵」、「印尼炒麵啊！用鍋子炒好吃太多了」。

除了上述2款，亦有鄉民分享其他答案，直言「吃來吃去還是維力跟統一肉燥」、「我在熊貓超市買第十袋辣雞麵了」、「現在只存台酒系列還有味增拉麵」、「合味道的咖哩海鮮，沒有醬包，料包直接撒好在裡面很方便」、「認真說日清」、「來一客」。（編輯：陳雅雲）

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