尪好市多上班 妻崩潰「家中必有貨架」！理由過來人秒懂
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名人妻指出，自家老公在好市多上班，卻無奈透露「家裡都要準備一座鐵貨架」，隨後理由曝光就引來許多人笑翻留言「這算職災嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 12:44:39｜2021-04-26 15:42:11
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，無奈表示「老公在好市多上班，家裡是不是都要準備一座鐵貨架啊？！」她透露家中的貨架上光是零食就有8樣，冰箱內還有鮭魚石狩鍋和兩大袋雞塊，商品總類說都說不完！最後，原PO也幽默直喊「折價也買，沒折價也買，只能說員工是最忠實的顧客啊」。
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「貨架不夠看！把Costco那座儲藏室買回家吧！」、「默默的覺得員工才是大客戶，上班順勢購物也不錯。」、「弄個儲藏間回家就有小型好市多了」、「這算職災嗎？」、「就算你的貨架再大，冰箱再多買兩個最後還是會放不下」、「+1，我懂」；甚至有過來人透露，「同感。。。當年在好市多上班客服打電話給我，問我要不要再辦一張家庭卡給家裡的人用」。
此外，留言中不少人相當好奇在好市多工作，是否會有員工價呢？對此，原PO則回應「大家都很好奇有無員工價！答案是『沒有員工價』喔！暢銷品也是要跟大家一樣用搶的！即期品報廢品都是依公司規定處理，不能帶走哦！」（編輯：陳雅雲）