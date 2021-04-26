想離職傳LINE給主管！女秒收「嘲諷貼圖」心碎：無法想像
職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，原本自己一直很期待能進到公司上班，卻在入職後遇到許多事，讓熱情被澆熄，且同事間的相處更讓她無法適應，因此選擇傳LINE訊息給主管表示要離職，結果卻收到「嘲諷貼圖」，讓她傻眼直呼「很荒謬！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 12:42:54
原PO於《Dcard》上發文，表示原本自己一直很想進到公司工作，但入職後熱情卻被澆熄，其中職場氛圍更讓她無法接受，「同事們上下班從不打招呼，每天就像個陌生人一樣，辦公室就像一團讓人窒息的空氣」，就連中午一起聚餐都不太講話。
她坦言，自身性格無法適應環境，加上職務內容不是她當初所設想的，因此直接傳LINE訊息給主管，表達想離職的意思，但讓她傻眼的是，「在離職當下，主管依然訕笑，還傳送指著我笑的輕浮貼圖，並問我是不是找到工作了？很荒謬吧。就是這張圖。我無法想像一個主管會用這種態度」。
然而，原PO透露離職後有名同事傳訊關心她，並主動約她一起出去吃飯想好好聊聊公司的問題，但結果又讓她再度失望，「當我離開了公司以後，我大概訊息了對方幾次，但不是沒有明確的回應就是沒有了下文。」這也讓她心碎直喊「覺得從踏入新領域懷抱熱情到這樣的結果真的很荒謬，我想不透」。
貼文一曝光，就引來不少網友安慰留言，「別想太多，就只是人生的過客罷了，久了就遺忘了」、「上班好同事，下班不認識…更何況對於已離職的同事…人走茶涼…懂嗎。」、「為什麼描述的這麼像恐怖片....那位同事有說明他們公司為什麼都不說話嗎？這氣氛壓力真的好大....」、「很多公司都是這樣，久了為了生存就是這樣～生存法則其中之一 ⋯⋯」、「看到這貼圖我直接笑噴！真的好哭，嘲諷滿點欸」。（編輯：陳雅雲）