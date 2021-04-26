老闆霸氣煮玉米濃湯！女一撈驚「超幸福」 老饕眼睛全亮
玉米濃湯獨特的香氣和濃郁口感，一直以來都深受大人小孩喜愛。不過，就有一名女網友指出，遇到「超幸福的玉米濃湯」，表示一撈起來就發現老闆大手筆用料，畫面曝光後，也引來眾人嗨翻直呼「真霸氣！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 14:54:28
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，興奮表示「超幸福的玉米濃湯，老闆大手筆，放整枝的下去」，隨後她便貼出照片，只見畫面中有一整鍋玉米濃湯，但讓人眼睛為之一亮的是，鍋內並沒有平時常見的玉米粒，反而是以一整枝玉米取代。遇到這樣的情形，就讓原PO驚訝直呼「撈一枝起來，下面居然還有一整支，第一次看到不是用批發罐頭煮的」。
貼文一曝光，就引來許多人讚翻留言，「用料不手軟……」、「其實是老闆的午餐，忘記撈起來吧！」、「真大器」、「霸氣老闆」、「真材實料。老闆霸氣哦」、「真．玉米濃湯」、「真重本」、「用心煮的湯」、「真好，羨慕」。
但也有人抱持不同看法，「看起來是用roux麵糊（奶油炒麵糊）去煮，屬正統西式做法，卻放一堆阿哩阿渣的料，把湯搞low了」、「這種很濃的玉米濃湯，我不敢喝，料太多很煩」、「三色豆直接扣分」。（編輯：陳雅雲）