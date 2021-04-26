海鷗騎同伴身上！「9秒影片」曝光　百萬網狂刷：太魔性

▲有日本網友分享，一隻海鷗囂張的騎在同伴身上，短短9秒的影片在推特上瘋傳。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有日本網友分享，一隻海鷗囂張的騎在同伴身上，短短9秒的影片在推特上瘋傳。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 14:59:36

日本近日瘋傳一段影片，只見一隻海鷗在空中飛行時，竟然直接騎在騎到一旁同伴的身上，囂張的行徑全被原PO錄了下來，忍不住笑稱這隻騎在「別人」身上的海鷗，彷彿將自己當成了「世界之王」，貼文一出，也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本網友「@nakamanian」在《Twitter》分享一段9秒的影片，可以看到一隻海鷗在空中飛行，而另一隻則是「囂張」地騎在同伴的身上，還不時展翅「做做樣子」，直到同伴心生不滿，扭頭用嘴攻擊牠，囂張海鷗才自己揮翅飛行，這也讓他不禁笑稱「海鷗根本是把自己當作世界之王」。

▲海鷗如此囂張的樣子，讓原PO笑稱牠把自己當成了「世界之王」。（圖／翻攝自《buitengebieden》twitter
▲海鷗如此囂張的樣子，讓原PO笑稱牠把自己當成了「世界之王」。（圖／翻攝自《buitengebieden》twitter ）
影片曝光後，許多網友都很同情底下那隻海鷗，同時對海鷗的行為也很好奇，「霸淩，無處不在」、「搞不好人家是情侶，在打情罵俏呢」、「求下面海鷗的心理陰影面積」、「我的天啊！把同伴當坐騎」、「小海鷗能有什麼壞心思呢，牠就是不想飛了，想搭個順風鳥而已」、「第一次看到海鷗會這樣」、「這影片真的太魔性了」。

另外，大陸《果殼網》看完也推測，畫面中的海鷗可能為小黑背鷗（Lesser black-backed gull），而兩隻海鷗就只是單純在「玩」，並指出空中互相追逐、打鬧都是牠們常見的行為，如果有像是海鵰等猛禽出現，牠們還會大膽上前踩一腳或偷拔毛，極盡所能地騷擾對方，讓牠們快點撤退離開。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
100%0%
2021-04-26-2021-04-29

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
26.72%73.28%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀