海鷗騎同伴身上！「9秒影片」曝光 百萬網狂刷：太魔性
日本近日瘋傳一段影片，只見一隻海鷗在空中飛行時，竟然直接騎在騎到一旁同伴的身上，囂張的行徑全被原PO錄了下來，忍不住笑稱這隻騎在「別人」身上的海鷗，彷彿將自己當成了「世界之王」，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-26 14:59:36
日本網友「@nakamanian」在《Twitter》分享一段9秒的影片，可以看到一隻海鷗在空中飛行，而另一隻則是「囂張」地騎在同伴的身上，還不時展翅「做做樣子」，直到同伴心生不滿，扭頭用嘴攻擊牠，囂張海鷗才自己揮翅飛行，這也讓他不禁笑稱「海鷗根本是把自己當作世界之王」。
影片曝光後，許多網友都很同情底下那隻海鷗，同時對海鷗的行為也很好奇，「霸淩，無處不在」、「搞不好人家是情侶，在打情罵俏呢」、「求下面海鷗的心理陰影面積」、「我的天啊！把同伴當坐騎」、「小海鷗能有什麼壞心思呢，牠就是不想飛了，想搭個順風鳥而已」、「第一次看到海鷗會這樣」、「這影片真的太魔性了」。
另外，大陸《果殼網》看完也推測，畫面中的海鷗可能為小黑背鷗（Lesser black-backed gull），而兩隻海鷗就只是單純在「玩」，並指出空中互相追逐、打鬧都是牠們常見的行為，如果有像是海鵰等猛禽出現，牠們還會大膽上前踩一腳或偷拔毛，極盡所能地騷擾對方，讓牠們快點撤退離開。（編輯：許智超）