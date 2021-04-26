「3星座」遇貴人！4月最後一周財神撐腰　存款直線上漲

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲4月最後一周「3星座」遇貴人相助、財神撐腰。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 14:57:19

2021年一轉眼已經準備進入4月份下旬，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，4月最後一周「3星座」遇貴人相助、財神撐腰，存款還有機會直線上漲，一起來看看你或者身邊親友是否也上榜了？

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▲4月最後一周「3星座」遇貴人相助、財神撐腰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲4月最後一周「3星座」遇貴人相助、財神撐腰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
雙子座

4月底最後一周，雙子座人大喜登門、財神撐腰、貴人扶持、前程似錦。4月底最後一周雙子座運勢將會有起色，霉運散去，日子過得舒心滿意，工作順心事業紅火。雙子座除了財神臨門，還會因出色的才能而得貴人欣賞帶來意外之財，事業不只有提升時機，也能結識不少桃花，獨身人士遇到心儀的另一半，不妨大膽表達。雙子座切記不要過分優柔寡斷，以防止將好運拒之門外。

天秤座

4月底最後一周，天秤座人大喜登門、財神撐腰、貴人扶持、前程似錦。天秤座人比較務實，能踏踏實實認真工作。他們從來不會亂花錢，可是不管怎樣辛勤工作，卻一直沒有發大財，不禁有點失落，好在4月底最後一周要轉運了，在此好運的影響下，有了愛情的天秤座在自己的事業上也是更有信心，他們會更容易在自己的事業上取得新的成就，運勢持續增漲，財運也跟著事業水漲船高。

水瓶座

4月底最後一周，水瓶座人大喜登門、財神撐腰、貴人扶持、前程似錦。水瓶座有忠誠之氣，在職場上認真工作，從不怠慢。他們不會因為嚴寒而懈怠，也不會因為酷暑而放鬆。一旦他們投入工作，就會投入百分之百的激情和熱情。4月底最後一周，水瓶座人所有繁瑣的問題都有望迎刃而解，不僅能得到貴人幫助，做事得心應手。而且還有財神撐腰，財運比從前顯得更好了，存款直線上漲。（編輯：賴詠璿）

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