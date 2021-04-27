房市／台南這幾區40歲以下購屋族占6成　偏好新屋

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信義房屋永康國小店店長簡劭存指出，4區域年輕購屋族較多的主要原因仍是南科，由於工作機會多，吸引園區客在周邊區域買房。進一步觀察，若原本就是台南人的園區客，較偏好在距離市區近、商圈發展成熟的永康購屋，若是來自外縣市，對於南科周邊新興發展的新市、善化、安南等區域，接受度較高。
除了地點選擇上較偏好往返南科工作便利的區域，簡劭存還觀察到，除非家中長輩幫忙較多，否則年輕購屋族現金存款通常比較有限，因此多會希望購買屋齡15年以下的房子，以免超過20年的老屋需花大筆現金裝潢整修。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也表示，南科人購屋精打細算，由於周邊區域房租也頗高，全新2房要2萬至2.5萬，3房需2.5萬至2.8萬，再加上目前利率低，多數人都認為租不如買，且都會鎖定屋齡較新，無論自住或收租都適合的物件，「進可攻退可守」。以新市為例，2房含車位新華廈，總價600至800萬，或是3房含車位700至900萬，都是頗受歡迎的類型。
另外，簡劭存也表示，台南許多區域受南科帶動，過去一年房價漲勢凌厲，幾乎已到銀行鑑價、貸款成數「跟不上」的程度，因此現在不少年輕購屋族需要請家人當保證人，以確保能貸到符合需求的成數，否則就是自備款門檻要拉高一些。