影／女子見門口躺一隻病貓　火速撈起送醫治療：小貓加油！

一定是有緣分才讓妳撿到！網友Lulu在寒冷的下午騎車回家，突然發現一隻虛弱小貓咪就倒在門口，她看了於心不忍趕快把小貓抱進家裡、轉開暖氣讓牠取暖，沒養過貓的她觀察小貓看起來狀況不太好、打電話問貓友豆媽的意見後，趕緊請友人載她與小貓去動物醫院；Lulu原本沒有要養貓的打算，但人算不如天算，意外在門口遇到貓、想躲都躲不掉！

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▲女網友在寒冷的下午騎車回家時，突然發現一隻虛弱的小貓倒在門口。（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲女網友在寒冷的下午騎車回家時，突然發現一隻虛弱的小貓倒在門口。（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

▲獸醫說安康的狀況不樂觀，盡全力治療牠。（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲獸醫說安康的狀況不樂觀，盡全力治療牠。（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

Lulu送小貓到醫院，一聽見牠眼睛嚴重感染、白血球過高、體溫過低非常不樂觀的狀況，雖然獸醫已請她做好發生各種可能的心理建設，但這一切還是讓Lulu心情盪到谷底，即使看到昂貴的住院費、感到壓力很大，但Lulu不顧一切拜託獸醫盡全力救救小貓，內心暗自祈禱：「加油加油，小安康！等你平安的時候我們就出院，你就是我的家人！」幸好住院幾天後小貓慢慢恢復元氣，讓人不得不兌現承諾了呢！

▲加油！一定要活下來給我養！（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲加油！一定要活下來給我養！（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

▲醫生問小貓要取什麼名字？主人直接想到：「安康」（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲醫生問小貓要取什麼名字？主人直接想到：「安康」（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

網友Lulu原本喜歡貓咪、也救援過浪貓，當時一陣手忙腳亂帶小貓送醫，當醫生在辦理住院手續時、問小貓要取什麼名字，她連想都沒想直接脫口而出「安康」這兩個字，Lulu回想道：「因為我希望牠手術成功，能夠平安又健康的活下來！」就這樣一個多月大的小安康，不用再回到街頭，順理成章為自己找到終身鏟屎官了呢！

▲安康漸漸康復中（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲安康漸漸康復中（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

▲看看安康這個圓潤的小肚肚（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

× ▲看看安康這個圓潤的小肚肚（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）

小安康出院後眼睛感染要按時點藥、臉部黴菌須持續吃藥，經常一兩週就要回診調整劑量，血檢報告有些指數偏高仍需持續回診追蹤，不過安康沒有因生病而難養，安康私下個性親人又活潑，晚上要黏著主人一起睡，主動磨蹭人撒嬌，收編這陣子，無論看醫生還是在新家，從未對任何人哈氣，食慾超好導致肚子圓滾滾的。當主人下班一回家，安康就會像狗一樣開心搖尾巴喵喵叫迎接，當新手貓奴的日子，主人下班花很多時間陪牠玩、在陽台加裝防護網安心讓牠曬太陽，目前還需要定期看診治療，Lulu表示：「希望牠能貓如其名、越來越健康！」期待早日看到安康完全康復那一天。（編輯：楊釆蓉）

▲很會賣萌的小安康（圖／Instagram ＠ankang_shibao授權）