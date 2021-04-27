房市／屋主惜售　中壢火車站量少價漲

彰化市
▲中壢臨時後站去年底啟用後，三鐵共構建設動工中。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-27 18:30:00

信義房屋統計中壢火車站周邊房價顯示，去年全年交易量減少8%、房價卻增加13%。專家表示，中壢火車站周邊新案較少，因此中古屋若有不錯物件自住剛需搶買，再加上中壢三鐵共構車站建設加持，增加價格增幅空間。

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根據信義房屋統計中壢火車站周邊站點實價資料，去年較前年交易量些微減少，從317件減為289件，減少8%，但是房價卻從前年平均單價21.3萬增為24.26萬，增加13%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，中壢火車站周邊為傳統發展的區域，新案供給量較少，再加上去年至今的房市環境都很熱絡，條件不錯的物件都能吸引買方追價；此外，中壢地區相較於雙北地區基期仍低，因此房價仍很有競爭力，再加上中壢三鐵共構的建設利多加持，帶動房價漲幅。

信義房屋中壢站前店專員張鈞傑補充，中壢市區因素地不多，僅有的1、2棟新的社區大樓都要3字頭，也加熱中古屋買氣，張鈞傑表示，前站的社區大樓屋齡較新，10-12年的社區大樓單價25至26萬，而後站的15-20年的社區大樓雖因屋齡較舊，但因生活機能不輸前站、交通方便詢問度也高，前年行情單價21-23萬，現已要24-26萬才買的到。

而中壢三鐵共構車站的建設也為交易增溫，張鈞傑表示，中壢火車站將成為機場捷運、捷運綠線、桃園鐵路地下化計劃的三鐵共構車站，此計劃將縫合前站與後站、帶動區域商業機能，去年底中壢臨時後站啟用、表示中壢三鐵共構車站可正式動工，推升買賣雙方期待。

張鈞傑說明，雖然中壢三鐵共構車站預計2025年才完工，屋主預期心理發酵，二至四房的標準格局釋出量少、但自住換屋需求與置產需求皆大的情況下，推升售價。

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