華航園區設醫療站施打疫苗 鄭文燦：希望華航及工會配合
華航機師染疫案擴大，桃園市長鄭文燦今（26）日下午前往衛生福利部桃園醫院，訪視機組人員及民眾自費施打COVID-19疫苗情形。他表示，明（27）日起部桃將啟動華航專案，於華航園區設置臨時醫療站為華航人員進行接種，希望華航公司、工會跟機組員盡量配合，確保這次華航事件盡快落幕。
記者李春台/桃園報導
2021-04-26 20:48:03
中央自4月12日起擴大COVID-19疫苗施打對象，其中包括國籍航空機組員，並自4月21日起開放商務人士或有出國工作、留學及就醫等需求的民眾，可自費預約接種疫苗。鄭文燦下午訪視桃園醫院，對於院方從登記、報到、接種，到休息區的動線都規劃得很好表示肯定。
鄭文燦指出，國籍航空公司目前積極安排機組人員接種疫苗，部分是由航空公司造冊分批施打，部分則是由桃園醫院以專案開放急診室施打。自明日起至5月10日，桃園醫院也將於華航園區設立臨時醫療站，由部桃醫療團隊駐點，協助以一站式完成採檢、抽血、注射疫苗等三大工作，每日將可提供超過200人施打，有效提升施打效率，也期盼疫苗能確保機組人員的健康安全，盡快回歸正常工作，這次的疫情挑戰也能順利落幕。
衛生局長王文彥表示，衛福部桃園醫院是桃園施打COVID-19疫苗的專責醫院之一，即日起增加週一至週五下午2時的接種門診，歡迎有需求者多加利用。此外，桃園市COVID-19疫苗接種合約醫院已擴增至10家，符合接種資格的民眾，可使用網路或專人專線方式預約，施打完畢後可透過疾管署Line官方帳號「疾管家」，回報健康情況並獲得衛教資訊。