台網紅衝新加坡「用溫泉水煮雞翅」！當地人氣壞：滾回去

泡溫泉時能來顆溫泉蛋是莫大的享受，不過溫泉水可以用來「煮雞翅」嗎？台灣一名女YouTuber「安琪兒」就在今年三月旅居新加坡時到了當地唯一的天然溫泉「三巴旺溫泉」（Sembawang Hot Spring）公園野餐，更拿溫泉水來烹煮雞翅，影片曝光後遭作家撰文批評，更有星國網友痛批「要紅也不需要這樣做」、「滾回去」。

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這名台灣YouTuber「安琪兒」在3月20日上傳一部旅遊影片，標題更直接點出「用溫泉煮雞翅膀」，拍攝過程中她與同行友人前往三巴旺溫泉公園，先是將未熟的雞翅放置在不銹鋼水杯中，接著放置在煮蛋區透過滾燙的溫泉水加熱，約莫花費1小時的時間進行溫泉蛋和雞翅的烹煮，更在一旁直接拆開即食的雞肉煲仔飯包裝，拿著煮熟的雞翅大快朵頤。

▲ 安琪兒帶著事先準備好的生雞翅到溫泉公園烹煮。 （圖／翻攝自YouTube安琪兒ANGEL HSU）

影片曝光後遭到星媒《新明日報》、《聯合早報》報導，專欄作家梁麗庭更特地在《早報星期天》撰文撻伐，形容她的做法「令人匪夷所思」，強調該地明明寫著煮蛋區卻自顧自地煮起雞翅，「雞翅膀的肉汁和油脂飄散在水和空氣中，造成多方位汙染，此風不可長！」。

▲ 作家梁麗庭認為安琪兒的行為不僅不衛生還可能造成汙染。 （圖／翻攝自YouTube安琪兒ANGEL HSU）

不過「安琪兒」也在影片中強調，由於當地國家公園網站並沒有註明「不能用溫泉水烹煮雞蛋以外的食物」，因此才進行測試。作家梁麗庭則在文章內呼籲國家公園局「有必要針對這些行為，在入口處設立告示，教育公眾停止這些不衛生的行為」。此外，星媒後來試圖聯絡「安琪兒」卻沒有收到任何回應。

▲ 安琪兒在影片中也強調當地並未禁止用溫泉水煮雞蛋以外的食物。 （圖／翻攝自YouTube安琪兒ANGEL HSU）

該篇文章掀起不少星國網友熱議，許多當地民眾痛批「又是外來鐵齒人才，明明寫煮蛋區，還要編故事」、「台灣溫泉多的不得了，普通常識丟到哪去了？如果我到台灣去，也是泡澡而已啊，要紅也不需要這樣做！」、「在新加坡才讓妳有機會強詞奪理，如果是在妳自己國家這樣，應該會被罵到道歉吧」、「滾回去，不要丟人現眼了」。（編輯：楊智傑）