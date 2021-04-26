點手搖外送備註8字！男嗆「不做就負評」　奧客行徑挨轟

台灣手搖店林立，由於品牌眾多競爭激烈，不少店家會特別針對客人需求製作「客製化飲料」，調整消費者想要喝到的甜度或冰塊量，不過若是透過美食外送服務系統要求「我全部的料都要加」，恐怕就辜負店家原先客製化的美意了。日前就有店家遇到這樣的離譜要求，貼出訂單截圖後讓不少網友也紛紛看傻。

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這名網友日前在臉書社團《爆怨公社》貼出系統的截圖，只見明細上客人點了3杯飲料，其中客人在一杯40元的鐵觀音奶茶下方點選加10元小芋園，接著更在備註攔連寫了5次「我全部的料都要加！」，此外還威脅若是收到的手搖飲料「沒全加就會給負評」。

▲奧客的行為讓店家相當無奈。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

誇張的奧客行徑讓原PO相當苦惱「這年頭什麼人都有，這人品…，遇到超狂客人的威脅，這算幾等級的奧客？」，另外也有民眾好奇究竟手搖店內提供了什麼料可以添加，該名網友也無奈回應，「珍珠、芋圓、仙草、粉條、咖啡凍、茶凍、椰果、蘆薈、紅豆、芋泥」。

貼文一出許多網友也憤憤不平留言表示「真的不要得罪用東西給他吃的人」、「加10元小芋圓而已，怎麼加全部的料？這種單誰接誰倒霉吧」、「奧客無極限」、「每種都加一粒給他」、「果然是台灣出產的刁民」、「怎麼敢說出這種要求」、「付錢就加阿，有很難懂嗎」。（編輯：楊智傑）