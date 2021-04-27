為何堅持不搭捷運、公車？眾揭「真實理由」：搭過就怕了
雙北由於人口眾多，又是台灣發展都會的首要重鎮，其交通建設也是數一數二完整，有多路線的公車以及捷運，是不少上班課通勤的民眾主要交通工具。不過，就有網友提出疑問表示「怎麼雙北大眾運輸這麼方便，一堆人還是寧願騎車？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 06:56:22
原PO在PTT貼文指出「台北市跟新北市現在應該已經是整個台灣大眾運輸最發達的地方了，包括捷運跟公車路線規劃都很完整，可是上下班時間，騎車、開車的人怎麼還是這麼多？大家就那麼不願意搭捷運、公車嗎？真是豈有此理！」
貼文一出，網友紛紛回應「你只是乍看捷運公車很多，但其實更多人家旁邊根本沒有這些大眾運輸工具」、「公車捷運真的不是人人家旁邊都有」、「之前住三重，走到捷運站就要15分鐘，我騎車都不知道騎到哪裡了＝＝」、「走到捷運站還要10分鐘...根本沒到真的就在隔壁的等級」、「捷運站很遠，公車又要等，騎車比較快啊」。
也有機車族表示「真的測試過，同地點騎車跟搭捷運，一個30分一個70分」、「下捷運還要走超長一段路到目的地，常常這樣」、「從台大到瑞光路，坐捷運+走路竟然要70分鐘，騎機車30分鐘，你要選哪一個」、「搭過一次就怕了，時間成本加重超多，除非你家真的一分鐘到捷運站，否則真的沒比較快」、「時間差很多....騎車還是方便」。（編輯：張嘉哲）