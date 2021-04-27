婚後半年發現老公是同志！結婚動機曝 人妻心碎浪費11年
一段感情要走入婚姻相當不容易，而每一對夫妻都希望能夠互相扶持到老，對彼此這輩子感情都很專一，不過，近日一名人妻抱怨，表示自己跟老公結婚半年之後，卻發現老公竟然是同性戀，極盡一切想辦法要改變老公的性向，但卻於事無補，就這樣度過了11年。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 07:13:32
人妻在臉書專頁「靠北婚姻2.0」貼文指出「我和我老公結婚11年了，但婚後半年我就發現老公是同性戀，他只是用跟女生結婚來掩蓋事實，家人完全不知情，結婚前三年，我們生了2個小孩，我本以為可以靠小孩來改變他的性向，但是我輸了，事實證明性向無法改變。」
「我浪費了11年，還幫他傳宗接代」人妻無奈嘆道「老公現在都很自然的帶男同事回家吃飯，因為家人全都不知情，以為老公只是單純帶同事朋友回家吃飯而已，我看我也去找個男朋友來交往好了，彼此彼此」。
貼文一出，網友紛紛回應「婚後半年就發現，你們還能生兩個小孩＝＝到底」、「我贊成同性婚姻，但是用這種方式傳宗接代只是為了給家裡交代，很惡劣」、「離婚比較好吧....根本就沒有愛幹嘛勉強？都生2個小孩了」、「建議離婚，放對方自由，反正妳老公沒再婚也有兩個小孩了」、「什麼鬼劇情，真的很傻眼」。（編輯：張嘉哲）