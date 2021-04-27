喝星巴克沒改名不能進去？「原因」眾笑瘋 悲劇案例神解
有不少人每天都要來上一杯咖啡，而不論是連鎖咖啡店還是超商咖啡，每間的風味及特色都不相同，而近日，就有網友分享自己去星巴克買咖啡的有趣經驗，結果貼文釣出不少苦主表示「真的每次去星巴克都要先改名字才能去」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 08:33:10
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去星巴克買咖啡，服務員小姐就問我說我姓什麼，我說『藍』，結果小姐聽不太清楚，我就說『藍色的藍』，結果小姐做好之後就說『來！小姐，你的飲料已經好囉，結果拿到一看，越看越好笑」。
原來，店員還是沒聽清楚原PO姓「藍」，而是寫成「來」，讓原PO表示「特殊姓氏的困擾就是這樣哈哈哈」。貼文一出，網友紛紛回應「我以為他是說，來！小姐，您的飲料好囉，結果是來小姐的部分，快笑死，斷句不同啊」、「這太鬧了啦，誰會姓來啦」、「到底誰姓來？店員寫下去不覺得很爆笑？XD」、「來小姐，太鬧了」。
另外，也有不少苦主表示「我姓彭永遠都是洪」、「每次說我姓鄭都是鄧」、「我姓駱，結果上次飲料好，店員說『過小姐』你的飲料好囉^_^」、「上次也被問小姐貴姓，我說邱，結果變抽小姐！飲料好了哦，到底誰會姓抽？」、「我每次近星巴克都改名啊，雙木林或者陳」、「去星巴克改名+1，都直接說我姓陳」、「我朋友姓齊，整齊的齊，結果店員說『整小姊」咖啡好囉！我朋友後來都改姓李，給大家參考」。（編輯：張嘉哲）