減重公斤數坐4望5　蔡易餘：我要變「嘉義玄彬」

民進黨立委蔡易餘上個月底被黨主席蔡英文要求減重到100公斤以下，否則開除黨籍。近一個月來蔡易餘厲行減重措施，體重穩定減輕4公斤，來到105公斤上下。幕僚表示，離目標100公斤以下指日可待。蔡易餘26日到嘉義市聖馬爾定醫院進行健康諮詢，強調自己會變「嘉義玄彬」。





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為了保住黨籍並找回健康體態，蔡易餘到聖馬爾定醫院健康管理中心進行諮詢，由院方營養師親授均衡營養技巧與健康減重餐指導。





聖馬爾定醫院營養室侯玟伊主任表示，減重不外乎兩大原則：飲食注意與規律運動。侯玟伊向蔡易餘立委簡述六大食物均衡飲食表，現場也透過院方專利均衡餐盤來操作食材搭配。





聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，國民健康署從2018年開始推廣「我的餐盤」，希望讓國人能有飲食定量的概念，而聖馬營養師用心設計並開發出為實體稱之為「均衡餐盤」，更獲得兩項專利，健康用餐的同時，還可控制慢性病。





蔡易餘表示，在外跑攤加上民眾熱情真的很難控制飲食，有時忙起來不會注意菜色的選擇，感謝聖馬提供專業諮詢。他強調，這次減重不只為了守住黨籍，也要讓自己重拾健康體態，成為真正的「嘉義玄彬」。陳美惠則致贈院方的均衡餐盤給蔡立委，希望立委能多加利用，健康吃健康瘦，早日達到理想目標。





幕僚表示，經過近一個月的努力，包括不喝酒、節制飲食和規律運動，蔡易餘已經穩定減重4公斤，正朝5公斤邁進，減重至100公斤以下的目標，應該可以在期限內達成。



