藍營要謝長廷搭專機回台備詢　高虹安：浪費行政成本

日本預計兩年後將福島核廢水排入海中，我國駐日代表謝長廷卻稱台電也曾將核廢水排入海，遭到主管機關原能會反駁。國民黨要求謝長廷搭乘專機回台報告，台灣民眾黨立委高虹安表示，視訊報告即可，派專機接謝長廷回台太浪費公帑。

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如果立法院正式公文通知開會，謝長廷稱一定會回去備詢，其實立院外交及國防委員會排定議程時都有通知相關列詢的部會與長官，這部分謝長廷可以放心，開會通知在立院官網的議事預報上都已經有，相信立院議事人員都已經開始通知。

高虹安表示，關於謝長廷回台備詢該怎麼進行，當然要相信中央流行疫情指揮中心所要求的人員回台隔離措施，不能因為謝長廷要回台就特例處理，所以目前方法只有兩案，一是用視訊方式線上質詢與答詢，其實去年疫情剛開始時程序委員會曾經使用過視訊方式開會，相信立院的系統應該可以支援視訊質詢。

高虹安表示，若是用國民黨團要求的專機接謝長廷回台開會，必須要問指揮中心是否專機回台就不需要隔離，要尊重指揮中心的防疫判斷；另外 ，如果專機回台牽涉到是否要動用行政成本只為了讓謝長廷回台，如果有最方便的視訊質詢，為何還要出動專機？

高虹安指出，循著立院正常管道民眾黨跟委員會召委都有提案，國民黨可以直接循立院議事程序要求提案，提案會不會通過就有待立院正常議事程序來決定，民眾黨團態度是不需要浪費行政成本，透過視訊備詢即可。