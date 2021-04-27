刮刮樂先刮右邊金額！開出「6個大滿貫」 內行一看喊GG
台彩推出的刮刮樂行之有年，除了在過年期間常常會有多種加碼以外，平常時也會推出不同款式的刮刮樂，讓想試手氣的民眾前往購買。而近日，就有網友分享自己買了一款台彩最新刮刮樂，想說先刮開金額看看有多少，卻刮出「6個大滿貫」，結果引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 10:52:16
原PO在「刮刮卡資訊及中獎分享」貼文指出「這個真的不知道該說什麼，真的尷尬」只見照片貼出，原PO購買的是一款名為「喜八啦」的刮刮樂，售價200元，而他顛覆以往先從左刮到右的模式，選擇先看獎金池有多少，結果一刮開，整排6個金額全是頭獎200萬，讓他超驚喜。
貼文一出，網友紛紛回應「內行的都知道這不會中哈哈」、「史上最沒遊戲體驗，一看就知道不會中」、「看到直接噴200元」、「基本上看到這個就是絕望了啦，通常刮出來大滿貫會是小獎堆疊，不會是這種頭獎金額堆疊的，常刮就知道」、「說不定有機會把200萬扛回家」。
而不少網友也好奇該張彩券最後是否有中獎，原PO也表示「看到這樣的獎金池就知道大概率會中，直接拿去給店員刷QRcode，只換來三個字，那就是沒有中」，只是覺得獎池全部大滿貫是兩百萬，非常新鮮與大家分享。（編輯：張嘉哲）