婆媽狂掃好市多「洗衣神物」！他秒搬2箱 回家一看哭了
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名網友在臉書表示，到好市多看到某牌洗衣精正在特價，心動跟著大家買了2箱回家，仔細一看才發現和之前的有些不同之處，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 11:18:55
一名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，家裡洗衣精剛好用完，來好市多買洗衣精補貨，想說趁優惠第一天早上先來買，就不用跟大家人擠人，結果到現場一看嚇傻直呼「也太多人來買了吧！」
畫面中可見，許多民眾一早就到好市多賣場報到，且購物的手推車內都裝有一箱箱的同款洗衣精，疑似都是趁特價來掃貨，原PO也貼心提醒網友們「一卡有限購兩組唷！」
不過，有眼尖網友跟著掃了洗衣精，回家後發現「這次改版特價，容量減少、價格一樣，這次抗菌是新配方，但洗起來感覺一樣，就是不知道螢光劑有沒少一點」、「之前的是720G*12入耶，容量不同了！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「特價了！必定要囤的啊！」「我上星期才買兩箱」、「今天已搬，跟家人一起分著用真的還不錯」、「ㄧ大早就去先買了，怕人太多」、「今天去到現場才知道有限購」、「網路第一天就缺貨了」、「不知道什麼時候會進綠色瓶的，用起來還是綠色比較對味」。（編輯：賴詠璿）