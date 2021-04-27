男花千萬買機票被笑蠢！20年後結局曝光 航空公司超後悔
不少民眾都喜歡搭乘飛機，到國外的新環境享受旅行，而1981年美國航空公司就曾推出優惠方案，只要你花25萬元美金（約新台幣697萬元）購買VIP機票，就能享有終生無限次數搭乘班機，且還會自動升級成頭等艙，額外再支付15萬元美金（約新台幣418萬元），就能購買副票讓其他人一起搭乘班機。對此，就有名男子大手筆買了機票，卻被周遭的人都笑蠢，然而20年後的結局，反而讓眾人閉嘴了。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 11:25:14
綜合外媒報導，1981年美國航空公司曾推出《AAirpass》機票，民眾只要花25萬元美金（約新台幣697萬元）購買，就可享有終生無限次數搭乘班機，且還會自動升級成頭等艙。倘若再額外支付15萬元美金（約新台幣418萬元），就能購買副票，讓其他人一同搭乘。
由於該方案價格過高，因而讓許多人都選擇不考慮，結果有位來自芝加哥的銀行家史帝夫（Steve Rothstein），就大手筆花了40萬美元（約新台幣1115萬元），一次購買了機票跟副票的優惠，但此舉卻引來許多人嘲笑「太愚蠢了！」指出就算出國旅遊次數再多，也沒必要花這麼多錢買方案。
然而史帝夫這20年間，只要閒閒沒事就會搭乘飛機到各地旅遊，根據統計，光是到紐約就有千次，舊金山則有五百多次，東京、巴黎、香港等地也有多次旅遊經驗，總計累積4000多萬英里的里程數，總費用更超過2000多萬美金（約5億5764萬元新台幣）；另外副票部分，他經常帶著朋友或陌生人一同搭乘飛機旅遊，甚至還曾協助一名母親，免費搭乘飛機回家探望生病的兒子。
不過，2007年美國航空公司發現史蒂夫的舉動後，十分後悔當初推出剛方案，在2008年以「發現客戶提供副卡給陌生人，並收取部分機票錢」為理由，強制終止史蒂夫的機票功能，這也讓史蒂夫氣得告上法院。最後則因航空公司宣告破產，而史蒂夫總計獲得的免費金額，是該機票原價格的數十倍以上，雙方經過協商後，於2012年達成了和解協議。（編輯：陳雅雲）