哪款零食辣到有感？眾指「霸主」沒人能贏：吃三片是極限
台灣零食品項多樣，不少品牌都會推出各式口味，供民眾可以自由挑選。對此，就有網友好奇發問「哪些是辣得很有感的零食（餅乾類）？」而引來不少老饕分享心目中的最辣霸主。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 12:01:56｜2021-04-27 12:07:02
原PO於PTT CVS板上發文，表示自己本身很喜歡吃辣，但他坦言「市面上標榜的辣，幾乎都不怎麼辣，對嗜辣者來說只能算小辣」。文中他也點名幾款喜愛的辣味零嘴，包括可樂果超激辣、卡辣姆久等，文末原PO就好奇詢問「大家覺得哪些是辣得很有感的零食呢？」
問題一曝光，其中「多力多滋美式辣起司」最多人點名，直言「多力多滋辣起司沒人能贏他，最好吃也最辣的餅乾」、「吃過多力多滋辣起司，那些就不算什麼了」、「多力多滋辣起司辣到懷疑人生」、「美式辣起司真的辣，辣到我味覺遲鈍」、「多力多滋辣起司，辣到差點看到人生跑馬燈」、「吃過多力多滋辣起司就發現其他餅乾都是微辣XD」、「多力多滋美式辣起司第一次吃整個嚇到，每次最多只能吃三片極限」。
除此之外，也有不少老饕分享其他答案，「我喜歡吃可樂果」、「烏龜脆餅的辣味也很辣」、「真魷味非常香辣口味，買過一次就找不到哪裡有賣了」、「泰國辣味魷魚，我覺得超辣」、「七味唐辛子的點心麵」。（編輯：陳雅雲）