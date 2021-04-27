台式自助餐店為何少見吃到飽？網揭「悲劇理由」：會很慘
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，今（27）日一名網友在PTT八卦版提到，為何台式自助餐店家，很少見吃到飽的餐廳？貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 12:16:35
原PO以「台式自助餐店為什麼不弄吃到飽？」為題，提到昨天吃自助餐，夾3樣菜加魚排，拿100元給老闆，老闆說不夠，讓他嚇得直嚷「很誇張捏！每次都吃不飽」，不禁好奇詢問廣大鄉民「為什麼台式自助餐店不弄成吃到飽的？反正有沒有生魚片、蝦子、牛排那些，應該不怕人家夾吧？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有白飯和粥吃到飽」、「之前家附近有素食自助餐吃到飽，我常吃，有次問正常這樣夾大概多少？他回我3千多……難怪不到半年它就倒了」、「應該可以，收個250就差不多了」、「你就會看到主菜都被夾光光，剩下爛菜沒人要吃」、「吃過素食自助餐吃到飽」。
不過，許多網友分析理由「有炒飯炒麵就不錯了，不限菜色你要出多少？300你付嗎？」「貴族世家也才350，自助餐要300會不會太看得起自己？」「你訂300，原本夾自助餐的客人又不會去吃」、「他一份賣150就夠賺了，幹嘛弄吃到飽」、「台式自助餐不可能啦，客群價位根本兜不起來，訂高了沒人來」、「菜色和價位有點尷尬，後果會很慘」、「一般自助餐進貨量沒那麼大，成本不能做吃到飽啦」。（編輯：賴詠璿）