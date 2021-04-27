快檢查！哪種男人容易出軌？專家：看他穿哪款Polo衫便知

▲哪種男人容易出軌？研究指出可從他穿哪款Polo衫看出端倪。（圖／翻攝自Unsplash）
▲哪種男人容易出軌？研究指出可從他穿哪款Polo衫看出端倪。（圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 13:05:44

情侶在交往時，一般人最無法忍受的就是另一半劈腿，為了確認對方到底有沒有出軌，有時候甚至把自己搞得疑神疑鬼。不過有專家指出，想知道男生是否容易劈腿其實很簡單，看他穿哪款Polo衫便知道！

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根據美國密西根大學心理學博士克魯格（Daniel Kruger）的研究，所謂的「孔雀效應」是指女性在擇偶時會被異性外觀的搶眼程度影響，而克魯格對此進行了一項實驗，讓受訪者從知名服飾品牌「Ralph Lauren」的兩款Polo衫中挑一款穿，其中一款的Logo圖案比較大，另一款的Logo圖案則很小。

▲喜歡穿大Logo的Polo衫，在心理學家眼中可是頗具意義。（圖／翻攝自「eatthis」網站）
▲喜歡穿大Logo的Polo衫，在心理學家眼中可是頗具意義。（圖／翻攝自「eatthis」網站）
而實驗結果顯示，不同的場合會影響受訪者的選擇，比如說第一次約會或是第一次見女方家人，整體受訪者的選擇就會不同，而通常在較「有競爭性」的場合時，更多受訪者會選擇穿上較大Logo的Polo衫。

克魯格更進一步指出，那些無論如何就是偏好穿上較大Logo的Polo衫的男性，他們對於短期的男女關係比較有興趣，更熱衷於吸引異性、不斷替換伴侶，而較無意願發展長遠關係，走入家庭。換句話說，這種男人不是可靠的另一半，如果是以結婚或長久交往為目標，可就要小心愛穿大Logo的Polo衫的男人。（編輯：倪浩軒）

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