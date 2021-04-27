客人爆點200罐奶粉！外送員送到頭暈 目的曝光：太聰明
外送平台現在服務越趨多元，除了有一般手搖店以及熟食餐廳之外，還可以購買超市、大賣場的東西，相當便利。不過，近日一名網友發文表示，有房客一口氣點了200多罐奶粉，外送員一共來了81個才送完，其目的曝光之後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 12:23:24
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「繼上次房客點了幾百罐隔離乳之後，今天來了85隻熊貓外送員，將近200多罐奶粉，總計應該差不多超過三十萬了，後來問房客幹嘛買這麼多，說是要轉賣到對岸去的，據說一罐可以賺300元」。
貼文一出，網友紛紛回應「啥鬼啊＝＝有這種掃貨法」、「台灣奶粉有這麼夯？還能賣到對岸去」、「外送奶粉我有比價過，跟網拍差不多價格，又有專人送到家」、「用外送，有時候有些東西真的比自己去買便宜，不過這樣賣到對岸還有賺喔？」、「傻眼，這會不會太聰明，又是一個商機」、「大陸假奶粉太多所以才夯吧，這客人真會想賺錢的方法」。
也有網友表示「看來之前毒奶粉事件，對岸還是很不信任自家生產的奶粉啊」、「早期中國三聚氰胺毒奶粉事件，就算過這麼多年了大家也不願意買中國乳製品，寧可買國外的，澳洲掃貨掃最兇，接下來就是港台，比較近」、「我內地的朋友真的不敢喝當地奶粉，寧願買國外貴沒關係，只要是正品就好」。（編輯：張嘉哲）