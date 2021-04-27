29天瘦5公斤　蔡易餘：沒讓蔡英文丟臉

兼任民進黨主席的總統蔡英文在上個月底的中常會中，下令民進黨立委蔡易餘在3個月內減重至100公斤以下，若失敗就要開除黨籍；蔡易餘今（27）日在廣播節目中透露，經過29天的努力，體重已從109公斤降到104公斤，離目標不遠了。蔡易餘事後接受《今日新聞 NOWnews》訪問時也說，還好沒讓蔡英文丟臉。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-27 12:28:52
蔡易餘表示，他都有一個運動計畫表，每天都會健身、快走，或是透過特殊健身器材的內建教練，進行高強度運動至少半小時到1小時。平常台北、嘉義兩頭跑，也會抓緊搭高鐵的空檔，到旁邊的空地去快走運動，讓自己流汗。
在飲食部分，蔡易餘說大家知道他被下令減肥後，許多要譜、食譜、代餐都「蜂擁而至」，像營養師公會就有提供一些特殊調理包，營養跟熱量都有控制，讓他不用苦惱要怎麼吃、吃什麼；另外也有醫院推薦他「我的餐盤」健康飲食計畫，只要記住「菜比水果多、五穀雜糧跟水果一樣多，肉吃一個拳投的量、堅果一茶匙」的原則，就能知道怎麼吃最健康。
不過蔡易餘也笑說，根據「我的餐盤」進食量對他來說還是有點少，這時他就會靠喝氣泡水，把自己的肚子填飽。減重29天已經瘦了5公斤，剩下63天他會繼續努力，也對達成目標很有信心，因為他不敢讓總統漏氣，目前的表現也沒有讓她丟臉，「以後我會帶著體重計去中常會。」