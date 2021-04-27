拿到「2千多元筆記本」男抖爆！星星洩身分：寫的是信仰

萬寶龍
▲有網友收到一款要價新台幣2千多元的筆記本，讓他一拿到便瘋狂手抖。然而，就有行家一眼秒懂如此高價的原因。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 13:38:02

各大精品都有不少忠實顧客擁護，但有些商品或配件小小一個，其價值總讓人跌破眼鏡！就有一名網友指出，自己收到一款筆記本，沒想到其要價2000多元，讓他一拿到手抖狂喊「一支幾十元的筆寫著我的雞爪字我怎麼用的下去」。對此，就有內行人眼尖抓出筆記本的真實身分，立馬秒懂直呼「多顆星就是不一樣！」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己收到一本用黑色袋子裝著的筆記本，第一眼拿到時他原以為只是某個潮牌的商品，「還覺得這袋子蠻有品味蠻好看的」，但一打開就讓他崩潰直呼「我到底該不該用啊，本子真的蠻漂亮的，我連打開都捨不得」。

他解釋，打開袋子後就發現有本Tiffany藍的筆記本，了解後才知道，原來這本筆記本要價不斐，一本竟要2、3千元，讓他嚇壞直喊「暈倒了我，還以為是本普通的筆記本，為什麼這本要2~3000...一支幾十元的筆寫著我的雞爪字我怎麼用的下去，拿著我的手都在抖了...」。

▲原PO收到價值2000多元的筆記本。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO收到價值2000多元的筆記本。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就有內行人一眼觀察出原因，直言「萬寶龍筆記本」、「多顆星就是不一樣」、「萬寶龍，把下面那個星星摳掉就好了！可能變成20-30元」、「萬寶龍欸！不要可以給我喔！」、「萬寶龍表示：我可是精品餒」、「貴在那顆星星呀！記得星星要保護好」、「萬寶龍耶，一般都是事業有成的老闆在用的文具品牌」。

據了解，知名品牌「萬寶龍」是一家精品鋼筆、錢包，手錶與配件的製造商，其主要以「白色六角星」標誌作為Logo。實際透過官網查詢，原PO手中的「瑪雅蘭」顏色皮革筆記本，一本要價2300元。

▲實際透過官網查詢，這本「瑪雅蘭」皮革筆記本，一本要價2300元。（圖／翻攝萬寶龍官方網站）
▲實際透過官網查詢，這本「瑪雅蘭」皮革筆記本，一本要價2300元。（圖／翻攝萬寶龍官方網站）
不少網友也紛紛留言討論，「沒事的，我用文具店一本十元的跟你換」、「寫的不是筆記本，寫的是信仰」、「看來只能蒐藏了」、「這是義大利的浪漫」；但也有過來人分享慘痛經驗，「使用吧～我朋友10年前送我的那本，我到現在還捨不得用，於是外皮就開始風化了」。（編輯：陳雅雲）

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