深夜3點外送遭酸！他秒回「一句」電爆奧客 結局超療癒
美食外送對不少懶得出門或不方便離開位置的民眾來說，是相當貼心的服務。不過也因為外送風氣盛行，外送員、店家和顧客之間的糾紛事件也時有所聞。對此，就外送員抱怨，日前半夜3點接到一筆訂單，結果收到餐點才過3分鐘，就被顧客嫌「騎太慢」讓他相當氣憤，貼文也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 14:31:27
原PO在《爆怨公社》表示，前幾天半夜3點接了一筆訂單，沒想到收到餐點才過3分鐘，客人就傳訊息說「騎太慢」，當他當場爆氣，立馬回嗆「很抱歉嘿，大半夜的你如果要趕的話，自己出門買。才接到單3分鐘，我送你一單才了不起50元，不用裝大爺」。
原PO認為遇到這種奧客相當倒楣，並無奈的說「偶爾跑好玩也可以遇到這樣的人，幫辛苦的外送員教一下奧客尊重別人」。貼文曝光後，網友們也紛紛讚賞，「很好啊，這樣回剛好而已」、「好療癒」、「卡個無懼負評」、「明明是爆怨，但為什麼這麼療癒」、「這種人真的很母湯」。
另外，也有人氣憤的說，「拿回去放在店家叫他有本事去自取」、「傻眼，自己不出門買，要叫外送又要嫌」、「人家也是辛苦外送，不需要這樣子吧！如果騎太快出車禍難道你要負責嗎？台灣就是一堆這種自私的人」。（編輯：許智超）