不就醫寧願敷草藥！膝蓋成「豬肝色」 網急壞：小心截肢
雖然醫衛專家三不五時都會呼籲民眾，身體不舒服應盡快就醫看診，勿輕信坊間偏方自行治療，反而耽誤時機惡化病情，但仍有許多人就是聽不進去。有位女網友分享自己婆婆的膝蓋，只見一大片都已經變成「豬肝色」，看起十分嚇人，但婆婆卻還是堅持敷偏方草藥，固執不願去看醫生。許多網友看到照片都急壞，擔心再拖下去「恐會截肢！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 15:26:44
有位女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己婆婆因為筋骨痛的問題，結果聽信友人建議，敷上草藥偏方後嚴重灼傷，膝蓋變成一片豬肝色。原PO無奈表示，已經拖了3天，今天早上直衝婆婆家，本來盤算好說歹說也要拉婆婆去就醫，結果婆婆卻不在家，打電話一問之下竟是去跟朋友拿藥，膝蓋都變成這樣了還要繼續敷草藥偏方。
原PO氣得直呼「他朋友到底是幹嘛的喔，害人也不要這樣啊！」對於婆婆堅持不用看醫生，擦偏方草藥就好，更直言「到底是誰給她的勇氣？」隨後在文末標註「為什麼要這樣不愛惜自己」、「我在電話那頭大哭」，看得出又氣又心疼的氣急無奈。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「好可怕」、「這會蜂窩性組織炎的」、「讓我想起一個笑話，亞洲父母從小拼命灌輸自己的孩子學醫當醫生，當自己孩子學成變名醫時自己卻都聽信偏方」、「草藥是不錯的東西，可是份量、製法，以及年齡適用性都有需要注意的事項。很多人不懂，覺得自己有用推薦就給每個人，雖然是好心，可是有時候會辦壞事」、「感覺快截肢了」、「很多醫生都知道一個現象，台灣人普遍來說，難教好騙」、「無知真的會害死人」。（編輯：倪浩軒）