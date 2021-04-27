高雄驚見超懷舊網咖！「骨灰級設備」曝光 過來人流淚了
相信對70、80年代世代的學生來說，「網咖」這兩個字並不陌生，也陪伴不少人的成長，但隨著時代的變遷，網咖也漸漸消失在我們的生活中。近日，就有網友路過一間網咖店，仔細一看竟發現超古老的電腦設備，店門口還貼著懷舊遊戲海報，讓他看了相當感動，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 16:45:39
原PO在《路上觀察學院》貼出兩張照片，可以看到照片中是高雄一間網咖店，而店內的電腦配備不但極為古老，還能看到投幣式的主機、映像管螢幕、滾珠滑鼠，店門口甚至還貼著早已褪色的「石器時代」遊戲海報，彷彿讓人回到70、80年代的學生時期，也讓原PO忍不住說「當我媽問我為何在人家店門口流淚？」
貼文曝光後，許多過來人紛紛留言回應，「不小心穿越時空的概念」、「這也太讓人回味了吧」、「你穿越到20年前了」、「好誇張喔！這可以進博物館了」、「最陽春的設備，最無價的回憶」、「我就在這種網咖第一次被家人活捉」、「投幣機可以作弊時間無限」、「這才是真的網咖吧」。
另外，也有在地的網友透露，「這一間直到現在都還是這個樣子，每次經過都沒有看到顧客，老闆大概也懶得清理那些機器吧」、「小時候要去玩跑跑卡丁車，要輸入的時候發現鍵盤z鍵壞掉，剛好我遊戲的帳號密碼都有z，直接不能玩，跟老闆講老闆說好啦下次修，我那天直接浪費媽媽10塊」。（編輯：許智超）