影／雙胞胎勇敢向父母親出櫃　真情對話惹哭眾網友

台灣同性婚姻合法化後，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。YouTube頻道「Yin & Yei 雙生過日子」是一對帥氣的雙胞胎姊妹所經營，日常生活影片深受網友粉絲喜愛。日前他們在頻道上分享，訪談父母當得知自己女兒「出櫃」後的心境轉變，以及對於「彩虹朋友」的想法與建議。影片中爸爸媽媽的肺腑之言，讓許多網友紛紛感動淚崩。
影像中心/綜合報導
2021-05-01 10:00:00
起初有點無法接受的鄭媽媽，後來也體悟到「再怎麼樣都還是自己的孩子」，隨著時間支持孩子的取向，「保持善良的心，沒有危害社會，其實大家都是一樣的」。而鄭爸爸也在影片吐露，當漸漸意識到家中女兒「性向」跟其他孩子不同的時候，就想著要順其自然來好好保護他們。
鄭爸爸也說，希望這個社會對同志能夠多點包容，面對孩子曾受過的苦難，鄭爸爸說：「如果說你們身上所受的這些苦難，如果父母親可以幫你們承擔起來的話，我寧可全部幫你們承擔起來。」這番話讓許多網友們感動不已，網友也狂讚鄭爸的觀念很棒、很前衛，鄭爸爸鄭媽媽一言一語中，都能感受到他們對Yin & Yei的愛有多麼深厚。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Yin & Yei 雙生過日子
完整影片：https://youtu.be/-a3B24sC_hk