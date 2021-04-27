臉書《路上觀察學院》突消失！33萬路觀粉哀號：又被祖了

臉書社團《路上觀察學院》擁有33萬社員，許多網友會投稿分享在生活周遭發現的有趣畫面，搭配簡單的「路上觀察」文案介紹吸引討論。不過今（27）日下午4點左右卻傳出社團遭無預警下架，許多網友和社員怎麼找都看不到社團相關內容，管理員稍早也出面創立新的代替社團，無奈表示「又被祖了，咱們頂著用先。」

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臉書的社群守則與審查機制已經不是第一次令人質疑背後標準，一個星期前擁有41萬8千名成員的社團《爆廢1公社》也才剛遭到審查下架，這次純屬趣味、觀察取向的社團《路上觀察學院》無端受害也讓許多社員滿頭霧水的表示不解臉書的審查標準。

事實上，目前只要搜尋臉書該社團，僅出現「目前無法提供此內容，會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」的字樣。管理員為了應急也創立了新的社團《路上觀察學院（暫）》，更發文感嘆被「祖刻薄」後只能先頂著用，等待臉書歸還原社團。

▲臉書社團消失後並沒有給出任何原因。（圖／翻攝自臉書《路上觀察學院》）

其實這並非《路上觀察學院》首次被下架，當時擁有19萬成員的《新路上觀察學院》在今年1月24日被消失後，時任管理員的李豪曾要求臉書重新審查，因此大量網友移轉至《路上觀察學院》，沒想到才過了3個月又被消失，不少網友紛紛哀號「我的精神糧食阿」、「對我來說，路觀消失的嚴重程度，和LINE、FB當機相當，這是我生活的重心之一啊」、「不懂現在臉書規定的標準是什麼了？」。（編輯：楊智傑）